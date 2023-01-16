Сафиуллин: я стараюсь быть топовым профессионалом, делаю всё возможное, чтобы побеждать

97-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин рассказал о том, как тренировался в детстве и начинал свой путь в профессиональный теннис.
«Я играл на кортах рядом с хоккейной ареной. Сам брал ракетки и тренировался в маленькой группе. Бил мячом об стенку. Так часто бывало. Мне нравилось играть в теннис, особенно когда я подрос. Потом началась школа, и пришлось выбирать: или ты полностью посвящаешь себя учёбе, или занимаешься теннисом. Я выбрал теннис и до сих пор здесь. Стараюсь быть топовым профессионалом. Сейчас это не отражается на моём рейтинге, но я стараюсь и делаю всё возможное, чтобы побеждать», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт ATP.
В матче первого круга Australian Open — 2023 Сафиуллин сыграет против американца Дениса Кудлы, попавшего в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. Изначально соперником Романа должен был быть австралиец Ник Кирьос.
- 16 января 2023
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