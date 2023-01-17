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Дарья Касаткина объяснила, почему закрывает соцсети перед своими матчами

Дарья Касаткина объяснила, почему закрывает соцсети перед своими матчами
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Российская теннисистка Дарья Касаткина объясняла, почему закрывает свои соцсети перед матчами.

«Я думаю, что у тенниса самая большая проблема по сравнению с другими видами спорта, что есть много ставок, и люди иногда теряют контроль и не осознают, что они делают, например, как сильно они могут причинить боль словами. Я научилась с этим справляться. Закрываю комментарии в соцсетях за день до игры, директ, ничего не читаю. Это очень помогает, потому что даже иногда вы чувствуете, что все в порядке, не принимаете это на свой счет, но в любом случае иногда это попадает внутрь. Так что вы должны иметь дело с этим. Критики всегда рядом, и чем лучше ты спортсмен, тем больше критики ты получаешь», — приводит слова Касаткиной Tennis Majors.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой.

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