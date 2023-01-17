Дарья Касаткина объяснила, почему закрывает соцсети перед своими матчами

Российская теннисистка Дарья Касаткина объясняла, почему закрывает свои соцсети перед матчами.
«Я думаю, что у тенниса самая большая проблема по сравнению с другими видами спорта, что есть много ставок, и люди иногда теряют контроль и не осознают, что они делают, например, как сильно они могут причинить боль словами. Я научилась с этим справляться. Закрываю комментарии в соцсетях за день до игры, директ, ничего не читаю. Это очень помогает, потому что даже иногда вы чувствуете, что все в порядке, не принимаете это на свой счет, но в любом случае иногда это попадает внутрь. Так что вы должны иметь дело с этим. Критики всегда рядом, и чем лучше ты спортсмен, тем больше критики ты получаешь», — приводит слова Касаткиной Tennis Majors.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой.
- 17 января 2023
-
01:17
-
00:26
- 16 января 2023
-
22:51
-
22:24
-
21:59
-
21:51
-
21:33
-
20:52
-
20:39
-
19:53
-
19:04
-
18:52
-
17:59
-
17:55
-
17:34
-
17:30
-
16:45
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:37
-
15:03
-
14:45
-
14:22
-
13:53
-
13:43
-
13:35
-
13:16