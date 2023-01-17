Павлюченкова разгромно проиграла Джорджи в первом круге Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк» состоялся матч первого круга Australian Open — 2023, в котором сошлись 31-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (364-е место рейтинга) и 31-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи (70-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Джорджи – 6:0, 6:1. Продолжительность игры составила 55 минут.
На счету Павлюченковой одна подача навылет, шесть двойных ошибок и шесть из десяти реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).
Во втором круге соревнований соперницей Камилы Джорджи будет Анна Шмидлова.
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.
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