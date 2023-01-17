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Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Чехии Тереза Мартинцову со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Соболенко сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Мартинцовой три подачи навылет, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ариане Хартоно (Нидерланды) – Шелби Роджерс (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 03:15 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Тереза Мартинцова
74
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Комментарии
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