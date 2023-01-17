Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Чехии Тереза Мартинцову со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Соболенко сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Мартинцовой три подачи навылет, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ариане Хартоно (Нидерланды) – Шелби Роджерс (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.