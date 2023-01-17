Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Чехии Тереза Мартинцову со счётом 6:1, 6:4.
Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Соболенко сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Мартинцовой три подачи навылет, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ариане Хартоно (Нидерланды) – Шелби Роджерс (США).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.
- 17 января 2023
-
05:40
-
05:27
-
04:28
-
04:19
-
04:01
-
01:17
-
00:26
- 16 января 2023
-
22:51
-
22:24
-
21:59
-
21:51
-
21:33
-
20:52
-
20:39
-
19:53
-
19:04
-
18:52
-
17:59
-
17:55
-
17:34
-
17:30
-
16:45
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:37
-
15:03
-
14:45