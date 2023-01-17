Андрей Рублёв — о победе над Тимом: когда ты играешь против него, никогда не бывает легко

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над австрийским игроком Домиником Тимом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

«Когда ты играешь против Доминика, никогда не бывает легко. Кроме того, мы действительно хорошие друзья. Я знаю, что он переживает непростые времена, поэтому я просто хочу пожелать ему всего наилучшего, пожелать ему вернуться на тот же уровень, к которому он принадлежит, как можно быстрее.

Сегодня очень жарко, поэтому я очень рад, что смог выиграть в трёх сетах, чтобы сохранить силы для следующего матча», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.