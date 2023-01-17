Посольство РФ в Австралии отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Посольство Российской Федерации в Австралии прокомментировало ситуацию с запретом флагов России и Беларуси на проходящем в эти дни Australian Open.

Напомним, о данном решении организаторов турнира стало известно сегодня утром. Сообщалось, что причиной послужили жалобы со стороны украинских зрителей.

«Решение о запрете вывешивания флагов России и Беларуси на Открытом чемпионате Австралии по теннису — ещё один пример неприемлемой политизации спорта.



В дополнение к уже имеющей место дискриминации российских теннисистов с помощью политики «нейтрального флага» Tennis Australia зашла ещё дальше, не позволив болельщикам поддерживать их.



По иронии судьбы, Tennis Australia обещает «продолжать работу ради обеспечения наилучших условий для наслаждения теннисом».



По-настоящему прискорбно видеть, как организаторы турнира поддаются откровенным и довольно высокомерным политическим манипуляциям, жертвуя духом честной игры, когда‑то присущим Открытому чемпионату Австралии», — говорится в заявлении в телеграм-канале российского посольства в Австралии.