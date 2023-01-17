Доминик Тим рассказал о травме, полученной в матче с Андреем Рублёвым на АО

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии от россиянина Андрея Рублёв со счётом 3:6, 4:6, 2:6.
«Думаю, первый сет был совсем неплох. Я играл довольно хорошо. Матч был близким, открытым, и я тоже остался доволен этим выступлением. Во втором сете я подавал, солнце светило очень ярко, мне пришлось изменить подброс – и я что-то дернул.
Физиотерапевт сказал, что с ребрами всё в порядке, просто небольшое воспаление или небольшое растяжение. Да, так и случилось. Явно не лучшее время, но уж как есть.
Не думаю, что даже в лучшей форме я смогу обыграть Рублева, пока он здесь в пятерке посева. Я считаю, что победить его будет очень сложно, а с проблемой мышц живота это будет почти невозможно. Буду пытаться стать лучше в следующих турнирах», — сказал Доминик Тим на пресс-конференции.
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