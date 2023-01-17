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Джорджи — об обвинениях в фальшивой вакцинации: это не моя проблема, это проблема врача

Джорджи — об обвинениях в фальшивой вакцинации: это не моя проблема, это проблема врача
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи, одержавшая уверенную победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в первом круге Australian Open, заявила, что никогда не запрашивала у врачей поддельный сертификат о вакцинации.

Ранее врач, обвиняемая в подделке вакцинации от COVID-19, рассказала, что Джорджи выбросила вакцину в унитаз и спросила её, может ли она получить фальшивые сертификаты «для всех обязательных вакцин, включая COVID-19».

«Нет, это совсем не правда. Я делала прививки в разных местах. Это не моя проблема, это проблема врача. Просто один раз я делала прививку у неё, а остальные делала у других врачей… Проблемы у этого врача, а не у меня. Врач под следствием, и у неё в этом году несколько раз были проблемы с законом», — приводит слова Джорджи Reuters.

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