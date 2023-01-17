Джорджи — об обвинениях в фальшивой вакцинации: это не моя проблема, это проблема врача

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, одержавшая уверенную победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в первом круге Australian Open, заявила, что никогда не запрашивала у врачей поддельный сертификат о вакцинации.
Ранее врач, обвиняемая в подделке вакцинации от COVID-19, рассказала, что Джорджи выбросила вакцину в унитаз и спросила её, может ли она получить фальшивые сертификаты «для всех обязательных вакцин, включая COVID-19».
«Нет, это совсем не правда. Я делала прививки в разных местах. Это не моя проблема, это проблема врача. Просто один раз я делала прививку у неё, а остальные делала у других врачей… Проблемы у этого врача, а не у меня. Врач под следствием, и у неё в этом году несколько раз были проблемы с законом», — приводит слова Джорджи Reuters.
- 17 января 2023
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
-
09:14
-
09:05
-
08:30
-
06:50
-
06:20
-
06:16
-
05:40
-
05:27
-
04:28
-
04:19
-
04:01
-
01:17
-
00:26
- 16 января 2023
-
22:51
-
22:24
-
21:59
-
21:51
-
21:33
-
20:52
-
20:39
-
19:53
-
19:04
-
18:52
-
17:59
-
17:55
-
17:34
-
17:30