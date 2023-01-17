Александр Бублик в пяти сетах проиграл Давидович-Фокине и покинул Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик (36-я ракетка мира) проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине (32-я ракетка мира) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Давидович-Фокина одержал победу со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 6:4, 6:3. На счету Бублика 20 эйсов, 16 двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из шести. Давидович-Фокина семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13 возможных.

Во втором круге Давидович-Фокина встретится с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Томми Пол (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победителем турнира является Рафаэль Надаль.