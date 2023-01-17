Веснина: хорошая победа Рублёва. Встречаться с Тимом в первом раунде — серьёзная проверка

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва над Домиником Тимом со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в первом круге Australian Open.
«Очень хорошая победа Андрея, непростой был жребий. Встречаться с Домиником Тимом в первом раунде – это очень серьёзная проверка. Понятное дело, он далёк от лучшей формы, возвращается после серьёзнейшей травмы. Но всё равно это хорошая и уверенная победа. Главное, что в трёх сетах, можно сказать, где-то сэкономил силы и не потратил их на пятисетовый матч в первом круге. Хорошая победа, видно, что Андрей находится в хорошей форме сейчас», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Как Андрей Рублёв стал первой ракеткой России. Видеоролик:
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