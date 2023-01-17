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Свёнтек, Жабер и ещё четыре теннисистки из топ-10 сыграют на турнире WTA Dubai Duty Free

Свёнтек, Жабер и ещё четыре теннисистки из топ-10 сыграют на турнире WTA Dubai Duty Free
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Шесть из десяти лучших теннисисток мира согласно сегодняшнему рейтингу WTA примут участие на WTA Dubai Duty Free в ОАЭ.

По информации The National Sport, своё участие в турнире подтвердили первая ракетка мира Ига Свёнтек, второй номер рейтинга WTA Онс Жабер, третья теннисистка мира Джессика Пегула, четвёртый номер мирового рейтинга Каролин Гарсия, а также россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, занимающие восьмое и девятое места соответственно.

Также сообщается, что в турнире примет участие прошлогодняя победительница Елена Остапенко из Латвии, которая в 2022 году уверенно обыграла в финале российскую теннисистку Веронику Кудерметову (6:0, 6:4).

Соревнования пройдут в Дубае с 19 по 25 февраля.

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