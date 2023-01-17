Людмила Самсонова уверенно обыграла Паолини и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова (20-я ракетка мира) обыграла итальянку Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Самсонова одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Паолини один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Оксана Селехметьева (Россия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.