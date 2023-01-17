Людмила Самсонова уверенно обыграла Паолини и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова (20-я ракетка мира) обыграла итальянку Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Самсонова одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Паолини один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.
Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Оксана Селехметьева (Россия).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
- 17 января 2023
-
11:50
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
-
09:14
-
09:05
-
08:30
-
06:50
-
06:20
-
06:16
-
05:40
-
05:27
-
04:28
-
04:19
-
04:01
-
01:17
-
00:26
- 16 января 2023
-
22:51
-
22:24
-
21:59