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Людмила Самсонова уверенно обыграла Паолини и вышла во второй круг Australian Open

Людмила Самсонова уверенно обыграла Паолини и вышла во второй круг Australian Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (20-я ракетка мира) обыграла итальянку Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Самсонова одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Паолини один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Оксана Селехметьева (Россия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 10:20 МСК
Ясмине Паолини
66
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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