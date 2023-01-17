Веснина назвала странным запрет приносить российские флаги на трибуны на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала запрет российских и белорусских флагов на Australian Open.

«Странное решение о запрете приносить флаги. Почему человек не может принести флаг своей страны на трибуну? Думаю, для наших и белорусских теннисистов непростое время проходит сейчас. Думаю, они уже настраиваются, несмотря ни на что. Знаю, что есть наши болельщики, что их поддерживают. Неважно, из какой ты страны, тебя всё равно поддерживают и за тебя всегда болеют. Надеюсь, никак это не повлияет. Наши ребята и девушки уверенно настроены и мотивированы на этот турнир «Большого шлема», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.