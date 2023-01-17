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Александр Зверев с трудом обыграл 103-ю ракетку мира и вышел во второй круг AO

Александр Зверев с трудом обыграл 103-ю ракетку мира и вышел во второй круг AO
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Немецкий теннисист Александр Зверев (13-я ракетка мира) обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса Патино-Самудио (103-я ракетка мира) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Александр Зверев одержал победу со счётом 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность матча составила 4 часа 6 минут. На счету Варильяса Патино-Самудио 15 эйсов, одна двойная ошибка, четыре реализованных брейк-пойнтов из семи. Зверев 21 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 16 возможных.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Майкл Ммо (США) — Лоран Локоли (Франция).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 07:35 МСК
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
103
Перу
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Х. Варильяс Патино-Самудио
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 7 6 3 4
4 		6 5 7 7 6
             
Александр Зверев
13
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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