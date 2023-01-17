Матчи Australian Open прерваны из-за дождя. Это вторая остановка соревнований за день
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Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии остановлены из-за дождя.
Матчи продолжаются лишь кортах, которые оснащены выдвижной крышей. Напомним, что матчи прерываются второй раз за день. Ранее матчи приостанавливали из-за сильной жары.
На данный момент продолжаются матчи Ю Сиу Сю – Алекс де Минор, Тамара Зиданшек – Онс Жабер. Все остальные матчи Australian Open были прерываны.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
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