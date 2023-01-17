Андрей Ольховский: совсем не удивлён, что Андрей Рублёв так уверенно победил Доминика Тима

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал уверенную победу российского теннисиста Андрея Рублёва над австрийцем Домиником Тимом (6:3, 6:4, 6:2) в первом круге Australian Open.

«Совсем не удивлён, что Рублёв так уверенно победил. Очень хороший старт от Андрея. Предварительно так же говорил, что Андрюха является фаворитом. По стратегии игры он превосходил Тима.



Мне очень понравилось, что Андрей всегда играл в корте. Он сейчас стал больше атаковать, даже больше к сетке выходить. В пятисетовом поединке это очень важный фактор, потому что фактически пробегаешь меньшую дистанцию. Мне понравился первый матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.