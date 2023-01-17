Владимир Камельзон рассказал, о чём говорил с Андреем Рублёвым перед матчем с Тимом

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, о чём говорил с Андреем Рублёвым перед его матчем с австрейцем Домиником Тимом на Открытом чемпионате Австралии.
«Я с большой осторожностью относился к этому первому матчу. Мы знаем, что Тим – бывшая четвёртая ракетка мира, все его знают. Сейчас он находится на стадии восстановления, но никто не знает, в какой форме он находится. Я предупреждал команду, сам с Рублёвым разговаривал, что всё равно нужно быть настороже. К счастью для Андрея, старт оказался для него хорошим.
Тим, конечно, будет работать над собой. Он игрок высочайшего профессионализма. Это очень хорошая победа с точки зрения психологии. Дело не в том, кто в какой форме, а дело в игроках. Поэтому это очень хорошая победа Рублёва. Дай бог, чтобы этот старт пошёл ему на пользу», – сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 января 2023
-
13:34
-
13:30
-
13:19
-
13:18
-
13:03
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
11:50
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
-
09:14
-
09:05
-
08:30
-
06:50
-
06:20