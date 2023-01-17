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Болл-бой стащил ракетку Надаля во время матча с Дрэйпером. Испанец приостановил игру

Болл-бой стащил ракетку Надаля во время матча с Дрэйпером. Испанец приостановил игру
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Любопытный инцидент произошёл во время матча первого круга Australian Open между действующим победителем турнира Рафаэлем Надалем и британцем Джеком Дрэйпером.

Во время перерыва после первого сета испанец выглядел озадаченно и что-то искал. Впоследствии стало ясно, что один из рядом стоящих с ним болл-боев взял ракетку, которой Надаль ещё на тот момент пользовался. Рафа, известный своими суевериями во время матчей, приостановил игру.

«Болл-бой, болл-бой забрал мою ракетку», — объяснил свои действия Надаль.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

Однако найти того самого болл-боя не удавалось и Надалю пришлось достать из своей сумки вторую ракетку, что нарушило его знаменитый суеверный подход ко всему во время матчей.

Тем не менее, случившееся никак не повлияло на успех испанца в этой встрече. Он одолел своего соперника 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

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