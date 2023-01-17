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Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на запрет флага России на Australian Open

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на запрет флага России на Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о том, что Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) официально запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата страны из-за жалоб украинских зрителей.

«Это правила, которые устанавливает каждый турнир сам. Речь же о болельщиках, посетителях стадионов. Теннисисты наши уже давно играют без флага, но все понимают, какую страну они представляют. Тем более, они играют каждую неделю», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

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