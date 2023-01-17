Матчи Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой на Australian Open перенесены на 18 января

Матчи российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой перенесены на завтра, 18 января. Эта информация появилась на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии.

Дарья Касаткина в первом круге турнира сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасия Потапова сыграет с американкой Слоан Стивенс. Так же были перенесены матчи Лукреция Стефанини (Италия) — Татьяна Мария (Германия), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Нурия Парризас-Диас (Испания). Остальные матчи сегодняшнего дня планируется доиграть.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.