Матчи Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой на Australian Open перенесены на 18 января

Матчи российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой перенесены на завтра, 18 января. Эта информация появилась на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии.
Дарья Касаткина в первом круге турнира сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасия Потапова сыграет с американкой Слоан Стивенс. Так же были перенесены матчи Лукреция Стефанини (Италия) — Татьяна Мария (Германия), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Нурия Парризас-Диас (Испания). Остальные матчи сегодняшнего дня планируется доиграть.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
- 17 января 2023
-
13:34
-
13:30
-
13:19
-
13:18
-
13:03
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
11:50
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
-
09:14
-
09:05
-
08:30
-
06:50
-
06:20