Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина считает, что Аслану Карацеву не повезло со жребием на Australian Open

Елена Веснина считает, что Аслану Карацеву не повезло со жребием на Australian Open
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Аслана Карацева от болгарского теннисиста Григора Димитрова (6:7(3:7), 5:7, 2:6) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Честно говоря, мне верилось, что Аслан обыграет Димитрова, у него всё для этого есть. Но не сложилось. Всё-таки Димитров теннисист очень высокого уровня. Понятное дело, все хотят победить.

Со жребием Аслану не повезло, немного не сложился первый сет – он был очень важен. Димитров забрал его и стал гораздо увереннее играть», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На данный момент Аслан Карацев занимает 82-е место в рейтинге ATP.

Рублёв расправился в Мельбурне с чемпионом US Open! Это 1-я победа Андрея в сезоне Рублёв расправился в Мельбурне с чемпионом US Open! Это 1-я победа Андрея в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023