Елена Веснина считает, что Аслану Карацеву не повезло со жребием на Australian Open
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Аслана Карацева от болгарского теннисиста Григора Димитрова (6:7(3:7), 5:7, 2:6) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
«Честно говоря, мне верилось, что Аслан обыграет Димитрова, у него всё для этого есть. Но не сложилось. Всё-таки Димитров теннисист очень высокого уровня. Понятное дело, все хотят победить.
Со жребием Аслану не повезло, немного не сложился первый сет – он был очень важен. Димитров забрал его и стал гораздо увереннее играть», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
На данный момент Аслан Карацев занимает 82-е место в рейтинге ATP.
Комментарии
- 17 января 2023
-
13:54
-
13:34
-
13:30
-
13:19
-
13:18
-
13:03
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
11:50
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
-
09:14
-
09:05
-
08:30
-
06:50
Партнерский контент