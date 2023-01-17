Елена Веснина считает, что Аслану Карацеву не повезло со жребием на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Аслана Карацева от болгарского теннисиста Григора Димитрова (6:7(3:7), 5:7, 2:6) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Честно говоря, мне верилось, что Аслан обыграет Димитрова, у него всё для этого есть. Но не сложилось. Всё-таки Димитров теннисист очень высокого уровня. Понятное дело, все хотят победить.



Со жребием Аслану не повезло, немного не сложился первый сет – он был очень важен. Димитров забрал его и стал гораздо увереннее играть», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На данный момент Аслан Карацев занимает 82-е место в рейтинге ATP.