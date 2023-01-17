Берреттини: в прошлом году я выиграл 7:6 в пятом сете, в этом проиграл. Это просто теннис

14-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал свой ранний вылет с Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, в упорнейшем поединке первого круга итальянец уступил бывшей первой ракетке мира британцу Энди Маррею — 3:6, 3:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:7 (6:10).
«Не думаю, что сегодня я играл очень хорошо. Сейчас действительно сложно говорить об игре. Это могла быть совсем другая история, результат мог быть другим. В прошлом году я выиграл 7-6 в пятом сете. В этом году я проиграл 6-7 в пятом сете. Это просто теннис», — сказал Берреттини на пресс-конференции.
Напомним, в начале января Берреттини стал финалистом командного турнира United Cup в составе сборной Италии. В решающем матче финала со сборной США Берреттини на двух тай-брейках уступил Тейлору Фритцу — 6:7 (4:7), 6:7 (6:8).
- 17 января 2023
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