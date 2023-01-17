Берреттини — о Маррее: ни для кого не секрет, что один из лучших в мире возвращается

14-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини после драматичного поражения от экс первой ракетки мира Энди Маррея в первом круге Открытого чемпионата Австралии заявил, что считает британца одним из лучших игроков в мире.

Маррей победил своего соперника в тяжелейшем пятисетовом поединке — 3:6, 3:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:7 (6:10).

«Я думаю, он играл намного лучше. Он намного лучше двигался, лучше бил по мячу. Он был лучше во всём. Ни для кого не секрет, что один из лучших в мире возвращается. Я знал, что первый раунд будет трудным. Он любит такие матчи. Он великий чемпион. Я говорил это много раз. Лично мне было здорово играть в такой атмосфере против него. Отличный матч, который, к сожалению, закончился не в мою пользу», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Напомним, в 2021 году Маррей получил прозвище Железный человек после операции, на которой ему в бедро был вживлён имплант.