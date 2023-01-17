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Дарья Касаткина высказалась о возможном допуске россиян на Уимблдон-2023

Дарья Касаткина высказалась о возможном допуске россиян на Уимблдон-2023
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) высказалась о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон в 2023 году.

«Было бы здорово. Было больно не играть в прошлом году. Мы пропустили один из крупнейших турниров. Это ни для кого не было преимуществом. Мы не играли, а другие не получали очки, поэтому ситуация ни для кого не была хорошей. Так что если в этом году всё изменится и мы сможем играть, будет потрясающе», — приводит слова Касаткиной The Guardian.

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Australian Open встретится с соотечественницей — Варварой Грачёвой. На прошлом Открытом чемпионате Австралии Касаткина дошла до третьего круга, где проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 6:2, 6:3. Победительницей того розыгрыша турнира стала австралийка Эшли Барти, которая прошлой весной завершила карьеру.

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