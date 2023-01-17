«Я выиграл все». Джокович — на вопрос, на каком турнире хочет победить

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович оригинально ответил на вопрос в интервью, выложенном на официальном твиттер-аккаунте ATP.

Журналист задал Джоковичу вопрос, какой из существующих нынче турниров ему хотелось бы выиграть.

«Я выиграл все», — ответил серб, после чего вместе с интервьюером разразились довольно продолжительным смехом.

«Очень скромно получилось», — иронично добавил Новак перед тем, как отсмеяться.

Отметим, что в эти минуты Джокович играет свой матч первого круга на Открытом чемпионате Австралии. Его соперник — испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна.

Напомним, 8 января Новак Джокович стал победителем турнира Аделаида-1, обыграв в финале американца Себастьяна Корду.