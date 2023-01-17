Все приостановленные матчи на Australian Open сегодня возобновлены не будут

Приостановленные сегодня, 17 января, матчи на Открытом чемпионате Австралии будут возобновлены лишь завтра.
Матчи первого круга Australian Open были перенесены/приостановлены из-за дождя. Ранее поединки приостанавливали из-за сильной жары.
Напомним, ранее были перенесены матчи Романа Сафиуллина с американцем Денисом Кудлой; Дарьи Касаткиной с соотечественницей Варварой Грачёвой; Анастасии Потаповой с американкой Слоан Стивенс; Лукреции Стефанини (Италия) с Татьяной Марией (Германия); Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия) с Нурией Парризас-Диас (Испания). Сегодня доиграют матчи на кортах, которые оснащены выдвижной крышей.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
- 17 января 2023
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