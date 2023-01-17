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Джокович легко обыграл Карбальес-Баэну и вышел во второй круг Australian Open

Джокович легко обыграл Карбальес-Баэну и вышел во второй круг Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович одержал уверенную победу над испанским теннисистом Роберто Карбальес-Баэной в матче первого круга Australian Open — 6:3, 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Джокович сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник четыре раза подал навылет, один раз сделал двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

Напомним, сербский теннисист вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии – 2022 из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 14:40 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
75
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 0    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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