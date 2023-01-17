Елена Веснина оценила победу Вероники Кудерметовой в первом круге Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу россиянки Вероники Кудерметовой на старте Открытого чемпионата Австралии — 2023. Кудерметова (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую.
«Вероника одержала очень хорошую победу. Первый круг всегда достаточно нервозный и волнительный — иногда трудно показать свой лучший теннис. Все хотят его просто прожить и пережить.
Кудерметова находится в хорошей форме, была в полуфинале на прошлой неделе. Правда, там она снялась — была какая-то небольшая травма. Хорошо, что она прошла первый круг. Самое главное — ничего не беспокоит. Важно сохранить силы и психологическое состояние. Будем ждать от неё хороших результатов на этом Australian Open», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 января 2023
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