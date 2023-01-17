Лучшие моменты стартового матча Новака Джоковича на Australian Open — 2023

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал уверенную победу на старте Australian Open — 2023.

В первом круге Джокович (4) обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:3, 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Джокович сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник четыре раза подал навылет, один раз сделал двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).