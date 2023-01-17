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Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко на старте Открытого чемпионата Австралии

Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко на старте Открытого чемпионата Австралии
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2023. На старте турнира она обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счётом 6:1, 6:4.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Соболенко сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. На счету Мартинцовой три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Арианне Хартоно (Нидерланды) – Шелби Роджерс (США).

Отметим, что лучшим достижением Соболенко на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы на US Open (2021, 2022) и Уимблдоне (2021).

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