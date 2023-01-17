«Мадам уже возрастная». Камельзон — о победе Кудерметовой над Заневской на Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на старте Открытого чемпионата Австралии — 2023. Кудерметова (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую.

«Победа Кудерметовой была ожидаема. Вероника входит в топ-10, а эта мадам из Бельгии уже возрастная. Заневская не обладает той игрой, чтобы Кудерметова могла ей проиграть на старте. Обычный, заурядный и хороший результат», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В следующем раунде Кудерметова сразится с представительницей США Кэти Волынец (Q), которая ранее обыграла другую россиянку, Евгению Родину, со счётом 6:3, 6:2.