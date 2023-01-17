Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 18 января, стартует третий игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 15) – 3:00.

Денис Кудла (США, LL) – Роман Сафиуллин (Россия) – приблизительно в 4:30.

Алекс Молчан (Словакия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – приблизительно в 4:30.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Маккензи Макдональд (США) – приблизительно в 6:00.

Таро Дэниэл (Япония) – Денис Шаповалов (Канада) – не ранее 6:30.

Хуберт Хуркач (Польша) – Лоренцо Сонего (Италия) – приблизительно в 8:00.

Карен Хачанов (Россия) – Джэйсон Каблер (Австралия) – приблизительно в 9:00.

Джон Миллман (Австралия, WC) – Даниил Медведев (Россия, 7) – приблизительно в 11:00.

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – приблизительно в 12:30.

Полное расписание доступно здесь.