Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 18 января, стартует третий игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 15) – 3:00.
- Денис Кудла (США, LL) – Роман Сафиуллин (Россия) – приблизительно в 4:30.
- Алекс Молчан (Словакия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – приблизительно в 4:30.
- Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Маккензи Макдональд (США) – приблизительно в 6:00.
- Таро Дэниэл (Япония) – Денис Шаповалов (Канада) – не ранее 6:30.
- Хуберт Хуркач (Польша) – Лоренцо Сонего (Италия) – приблизительно в 8:00.
- Карен Хачанов (Россия) – Джэйсон Каблер (Австралия) – приблизительно в 9:00.
- Джон Миллман (Австралия, WC) – Даниил Медведев (Россия, 7) – приблизительно в 11:00.
- Стефанос Циципас (Греция, 3) – Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – приблизительно в 12:30.
Полное расписание доступно здесь.
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