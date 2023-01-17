Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 18 января, стартует третий игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.
- Диана Шнайдер (Россия, Q) – Мария Саккари (Греция, 6) – 3:00.
- Ига Свёнтек (Польша, 1) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 3:00.
- Тэйлор Таунсенд (США, WC) – Екатерина Александрова (Россия, 19) – 3:00.
- Юлия Путинцева (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия) – 3:00.
- Джессика Пегула (США, 3) – Александра Саснович (Беларусь) – приблизительно в 4:30.
- Дарья Касаткина (Россия, 8) – Варвара Грачёва (Россия) – приблизительно в 6:30.
- Слоан Стивенс (США) – Анастасия Потапова (Россия) – приблизительно в 7:00.
- Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – приблизительно в 8:30.
- Эмма Радукану (Великобритания) – Кори Гауфф (США) – приблизительно в 11:00.
- Елена Рыбакина (Казахстан) – Кая Юван (Словения) – приблизительно в 11:00.
Полное расписание доступно здесь.
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