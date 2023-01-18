Даниил Медведев – Джон Миллман: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга Australian Open
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Сегодня, 18 января в Мельбурне (Австралия) чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется за выход в третий круг Australian Open – 2023. Во втором раунде Медведев (7) сразится с представителем Австралии Джоном Миллманом (WC). Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся не ранее 11:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Джон Миллман во втором круге Australian Open – 2023.
Раньше теннисисты ни разу не встречались друг с другом. Медведев два года подряд доходил до финала AO: в 2021-м он уступил сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю (Надаль отыгрался с 0:2 по сетам).
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