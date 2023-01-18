Из-за погодных условий матчи на открытых кортах Australian Open отложены

В третий день Australian Open начало большинства матчей отложено из-за дождя. Игры идут только на трех кортах с выдвижной крышей, а на всех остальных начнутся не раньше 05:30 по московскому времени.



Сегодня в Мельбурне стартовал второй круг, но при этом из-за вчерашних погодных условий не закончены еще 22 матча первого раунда.



Напомним, вчера, 17 января, проводились матчи с подобными перерывами из-за погодных условий. Причём изначально некоторые игры останавливались из-за сильной жары, и только потом на Мельбурн обрушились дожди.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.