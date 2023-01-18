Свёнтек пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано во втором раунде Australian Open. Матч проходил на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии под закрытой крышей.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Свёнтек. Польская спортсменка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила ноль двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы ноль эйсов, две ошибка на подаче и три реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в четвёртый круг Australian Open 21-летняя полька сыграет с победителем противостояния Кристина Бушкэ (Испания) — Бьянка Андрееску (Канада).

В 2022 году Свёнтек дошла до полуфинала на этом турнире.