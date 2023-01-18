Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Свёнтек пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Комментарии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано во втором раунде Australian Open. Матч проходил на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии под закрытой крышей.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Свёнтек. Польская спортсменка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила ноль двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы ноль эйсов, две ошибка на подаче и три реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в четвёртый круг Australian Open 21-летняя полька сыграет с победителем противостояния Кристина Бушкэ (Испания) — Бьянка Андрееску (Канада).

В 2022 году Свёнтек дошла до полуфинала на этом турнире.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 03:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
84
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023