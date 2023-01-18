Ангелина Калинина переиграла Петру Квитову в матче 2-го круга Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова (15-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой (39-я в мировом рейтинге) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Калинина одержала победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. На счету Калининой два эйса, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнта. Квитова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В матче 1-го круга Калинина обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 6:3, 6:1.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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