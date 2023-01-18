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Надаль уступил первый сет в матче с Макдональдом во 2-м круге Australian Open

Надаль уступил первый сет в матче с Макдональдом во 2-м круге Australian Open
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В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играет с представителем США Маккензи Макдональдом.

Первая партия закончилась неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете Маккензи также ведёт с брейком.

Напомним, что в первом круге Надаль одолел британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом раунде турнира в пяти сетах одолел своего соотечественника Брэндона Накашиму.

Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальной встрече он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.

Cледить за продолжением матча Надаль — Макдональд можно в нашей текстовой трансляции.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 07:00 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 2    
6 		6 2    
             
Маккензи Макдональд
65
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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