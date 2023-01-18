Надаль вызвал врача на корт во встрече с Макдональдом на Australian Open

В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играет с представителем США Маккензи Макдональдом.
Первый сет закончился неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете матч был приостановлен при счёте 4:6, 3:5. Испанец стал испытывать проблемы с ногами, поэтому принял решение вызвать медиков на корт. Затем Надаль покинул корт, уйдя в подтрибунное помещение.
Напомним, что в первом раунде Рафаэль переиграл британца Джека Дрейпера. Игра завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом круге турнира в пяти сетах справился со своим соотечественником Брэндоном Накашимой.
Стоит отметить, что в 2022 году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальном матче он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.
Следить за продолжением матча Надаль — Макдональд вы можете в нашей текстовой трансляции.
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