Шетт — о Джоковиче: ему не 35, что-то не так в его паспорте
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Австрийская теннисистка и эксперт Eurosport Барбара Шетт высказалась об игре 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича после его уверенной победы над испанцем Роберто Карбальес-Баэной в первом круге Australian Open.
«Я считаю, что это отличный старт для Новака, и насколько молодо он выглядел сегодня! Ему не 35, что-то определённо не так с его паспортом, у него ошибка в свидетельстве о рождении! Я имею ввиду, 35 лет, а он так выглядит!» — сказала Шетт на Eurosport.
Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).
Напомним, сербский теннисист вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии – 2022 из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.
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