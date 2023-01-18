Шетт — о Джоковиче: ему не 35, что-то не так в его паспорте

Австрийская теннисистка и эксперт Eurosport Барбара Шетт высказалась об игре 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича после его уверенной победы над испанцем Роберто Карбальес-Баэной в первом круге Australian Open.

«Я считаю, что это отличный старт для Новака, и насколько молодо он выглядел сегодня! Ему не 35, что-то определённо не так с его паспортом, у него ошибка в свидетельстве о рождении! Я имею ввиду, 35 лет, а он так выглядит!» — сказала Шетт на Eurosport.

Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).



Напомним, сербский теннисист вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии – 2022 из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.