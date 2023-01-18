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Надаль уступил второй сет в матче с Макдональдом во 2-м круге Australian Open

Надаль уступил второй сет в матче с Макдональдом во 2-м круге Australian Open
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В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играет с представителем США Маккензи Макдональдом.

Первая партия закончилась неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете Маккензи также выиграл со счётом 6:4.

Напомним, в первом круге Надаль одолел британца Джека Дрэйпера. Встреча завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом раунде турнира в пяти сетах одолел своего соотечественника Брэндона Накашиму.

Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальной встрече он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.

Cледить за продолжением матча Надаль — Макдональд можно в нашей текстовой трансляции.

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