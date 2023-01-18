Жена Рафаэля Надаля не смогла сдержать слёз, когда мужу оказывали медицинскую помощь

В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играет с представителем США Маккензи Макдональдом. Во втором сете испанец попросил медицинский тайм-аут из-за проблем с ногами. Жена Надаля Хиска Перельо не смогла сдержать слёз в то время, когда врачи оказывали помощь её мужу.

Первый сет закончился неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Второй сет завершился с тем же счётом.

Напомним, в первом раунде Рафаэль переиграл британца Джека Дрэйпера. Игра завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом круге турнира в пяти сетах справился со своим соотечественником Брэндоном Накашимой. Надаль является действующим победителем турнира.

Следить за продолжением матча Надаль — Макдональд вы можете в нашей текстовой трансляции.