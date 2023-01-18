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Жена Рафаэля Надаля не смогла сдержать слёз, когда мужу оказывали медицинскую помощь

Жена Рафаэля Надаля не смогла сдержать слёз, когда мужу оказывали медицинскую помощь
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В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играет с представителем США Маккензи Макдональдом. Во втором сете испанец попросил медицинский тайм-аут из-за проблем с ногами. Жена Надаля Хиска Перельо не смогла сдержать слёз в то время, когда врачи оказывали помощь её мужу.

Первый сет закончился неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Второй сет завершился с тем же счётом.

Напомним, в первом раунде Рафаэль переиграл британца Джека Дрэйпера. Игра завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом круге турнира в пяти сетах справился со своим соотечественником Брэндоном Накашимой. Надаль является действующим победителем турнира.

Следить за продолжением матча Надаль — Макдональд вы можете в нашей текстовой трансляции.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 07:00 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 5    
6 		6 7    
             
Маккензи Макдональд
65
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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