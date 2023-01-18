Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим спасся с 0-2 в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open

Оже-Альяссим спасся с 0-2 в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open
Комментарии

Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу над представителем Словакии Алексом Молчаном во втором круге Australian Open — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.

Канадец сделал 23 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник четыре раза подал навылет, пять раз ошибся на подаче и использовал три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Корентен Муте (Франция). Их матч начнётся сегодня не ранее 11:00 мск.

Феликс Оже-Альяссим является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде. В 2022 году в составе сборной Канады он выиграл Кубок Дэвиса.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 06:05 МСК
Алекс Молчан
53
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 2 2
3 		3 6 6 6
             
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Медведев сразится с австралийцем, побеждавшим Федерера. Расклады, расписание, сетки АО Медведев сразится с австралийцем, побеждавшим Федерера. Расклады, расписание, сетки АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023