Оже-Альяссим спасся с 0-2 в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open

Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу над представителем Словакии Алексом Молчаном во втором круге Australian Open — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.

Канадец сделал 23 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник четыре раза подал навылет, пять раз ошибся на подаче и использовал три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Корентен Муте (Франция). Их матч начнётся сегодня не ранее 11:00 мск.

Феликс Оже-Альяссим является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде. В 2022 году в составе сборной Канады он выиграл Кубок Дэвиса.