Оже-Альяссим спасся с 0-2 в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open

Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу над представителем Словакии Алексом Молчаном во втором круге Australian Open — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.
Канадец сделал 23 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник четыре раза подал навылет, пять раз ошибся на подаче и использовал три брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Корентен Муте (Франция). Их матч начнётся сегодня не ранее 11:00 мск.
Феликс Оже-Альяссим является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде. В 2022 году в составе сборной Канады он выиграл Кубок Дэвиса.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|2
|2
|
|3
|6
|6
|6
- 18 января 2023
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
08:38
-
08:08
-
08:00
-
07:23
-
06:35
-
05:49
-
05:20
-
04:42
-
02:00
- 17 января 2023
-
22:57
-
22:39
-
22:15
-
21:47
-
21:31
-
21:18
-
20:37
-
20:19
-
19:58
-
19:10