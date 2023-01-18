После 6-часовой задержки стартовали матчи Australian Open на внешних кортах
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Стартовали матчи 2-го круга Australian Open на внешних кортах. Матчи были задержаны на шесть часов из-за дождя.
Рафаэль Надаль сенсационно уступил Маккензи Макдональду. Стартовал матч Кудла — Сафиуллин. В 9:50 мск Карен Хачанов начнёт играть с Джэйсоном Каблером из Австралии. В 11:00 мск начнётся матч, в котором Даниил Медведев сыграет ещё с одним представителем Австралии Джоном Миллманом.
В женском турнире в 10:00 мск Анастасия Потапова начнёт играть со Слоан Стивенс из США. В 11:25 мск сыграют Касаткина и Грачёва.
Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году в мужском турнире победу одержал Рафаэль Надаль, обыграв Даниила Медведева, а в женском — Эшли Барти.
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