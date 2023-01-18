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Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге Australian Open

Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге Australian Open
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори (46-я ракетка мира) обыграл австралийца Макса Пёрселла (205-я ракетка мира) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11). На счету Пёрселла 19 эйсов, пять двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта. Руусувуори девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 возможных.

Во втором круге финский теннисист сыграет с Андреем Рублёвым, который, в свою очередь, обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот турнир.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2023, среда. 04:30 МСК
Макс Пёрселл
205
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 6 11  
4 		6 6 7 13  
             
Эмиль Руусувуори
46
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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