Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге Australian Open

Финский теннисист Эмиль Руусувуори (46-я ракетка мира) обыграл австралийца Макса Пёрселла (205-я ракетка мира) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Эмиль Руусувуори одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11). На счету Пёрселла 19 эйсов, пять двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта. Руусувуори девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 возможных.

Во втором круге финский теннисист сыграет с Андреем Рублёвым, который, в свою очередь, обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот турнир.