Видеообзор уверенной победы Людмилы Самсоновой в первом круге Australian Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (20-я ракетка мира) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, без проблем обыграв итальянку Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) в первом круге.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.
Самсонова одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Во втором круге Самсонова встретится с хорваткой Донной Векич, которая в сложном матче обыграла россиянку Оксану Селехметьеву.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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