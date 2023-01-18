Видеообзор уверенной победы Людмилы Самсоновой в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова (20-я ракетка мира) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, без проблем обыграв итальянку Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) в первом круге.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.

Самсонова одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Во втором круге Самсонова встретится с хорваткой Донной Векич, которая в сложном матче обыграла россиянку Оксану Селехметьеву.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.