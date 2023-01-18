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Макдональд — о Надале: он невероятный чемпион, и никогда не сдаётся

Макдональд — о Надале: он невероятный чемпион, и никогда не сдаётся
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Американский теннисист Маккензи Макдональд прокомментировал сенсационную победу над 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4, 7:5) во втором круге Australian Open.

«Он невероятный чемпион, звезда, и никогда не сдаётся, независимо от ситуации. Я просто старался быть сконцентрированным на том, что делаю, и в итоге я прошёл дальше», — сказал Макдональд в послематчевом интервью на корте.

Напомним, Надаль является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале соревнований в 2022 году он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

Соперником Макдональда в третьем круге станет победитель противостояния Далибор Сврчина (Чехия) — Йосихито Нисиока (Япония).

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