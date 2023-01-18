68-летняя Крис Эверт сообщила, что излечилась от рака

18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт сообщила, что излечилась от рака. В 2021 году у теннисистки обнаружили рак яичников.

«У меня был диагностирован рак яичников первой стадии, и я сразу же начала шесть раундов химиотерапии. Сегодня у меня нет рака, и шанс на то, что рак яичников никогда не вернётся, равен 90 процентам.



Я делюсь своей историей, но мой путь ещё не закончился. Мне нужно было время, чтобы оправиться от химиотерапии и восстановиться, но у меня всё ещё осталась одна гора, на которую нужно подняться. У меня осталась ещё одна операция, чтобы завершить лечение», — написала 68-летняя Крис Эверт в блоге на ESPN.