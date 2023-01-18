Саккари: в первом сете думала, что проиграю

Шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер во втором круге Australian Open (3:6, 7:5, 6:3).

«В первом сете мне было тяжело, я думала, что проиграю, поэтому мне было сложнее почувствовать свою игру. Я слишком много оборонялась, со мной давно такого не было на корте, вы все знаете мой стиль игры. Я не чувствовала себя так хорошо, как раньше, ни в атаке, ни в защите. Но потом мне пришлось хорошо поработать, пока я не нашла решение, это всё часть опыта, который я накапливала годами, я научилась этому будучи много раз в тяжёлых ситуациях», — сказала Саккари на пресс-конференции.

В третьем круге Саккари сыграет с победительницей пары Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Чжу Линь (Китай).