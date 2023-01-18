Мария Саккари жаловалась судье на поведение россиянки Дианы Шнайдер на корте

Представительница Греции Мария Саккари (6-я в мировом рейтинге) во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с россиянкой Дианой Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) жаловалась судье на поведение соперницы.
Мария Саккари жаловалась на то, что во втором сете Шнайдер после выигранных геймов кричала ей прямо в лицо. На трансляции видно, как гречанка подошла к судье со словами: «Если она ещё раз закричит мне в лицо, я…».
Российская теннисистка Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марии Саккари (6-я в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 5:7, 3:6. В первом круге россиянка обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову. В третьем круге Саккари сыграет с победительницей пары Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Чжу Линь (Китай).
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